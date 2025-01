João Campos desbanca Haddad como líder da esquerda em pesquisa Atlas

Com uma comunicação digital que tem inspirado o novo ministro de Comunicação de Lula, o prefeito de Recife, João Campos, foi citado numa pesquisa do instituto AtlasIntel e da Bloomberg como o segundo nome do Brasil para liderar a esquerda, atrás apenas do presidente. De acordo com a pesquisa, à frente de Campos, com 18,3% das menções, está Lula, que foi lembrado por 61,5% dos entrevistados.

Candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos ficou na terceira posição como o nome que pode liderar a esquerda e as pautas progressistas, com 10,7%.

Gleisi Hoffmann apareceu como a quarta mais lembrada (2%), e Fernando Haddad, hoje o preferido no PT para suceder Lula, em 2026 ou 2030, foi o quinto mais citado. empatado tecnicamente com a presidente da legenda.

Em outra pesquisa, a Genial/ Quaest de dezembro de 2024, Haddad foi apontado por 27% dos entrevistados como o melhor para suceder Lula, caso o presidente não dispute a eleição de 2026.

A pesquisa Latam Pulse Brasil entrevistou 2.873 pessoas, no período de 26 a 31 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela é uma iniciativa conjunta de AtlasIntel e Bloomberg, que fornece dados mensais sobre a situação política, social e econômica de cinco países-chave da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.