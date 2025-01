CGU bate recorde de processos administrativos contra corrupção em 2024

A Controladoria-Geral da União (CGU) bateu recorde de Processos Administrativos de Responsabilização (PAR’s) instaurados em 2024: foram abertos 76 PAR’s contra pessoas jurídicas ao longo do ano, número que ultrapassou o recorde anterior, de 73 processos instaurados em 2020. Esse tipo de procedimento apura corrupção e possíveis atos ilícitos e lesivos à administração pública.

O novo recorde da CGU, comandada pelo ministro Vinícius Marques de Carvalho, foi alcançado em dezembro, com a instauração de novos procedimentos a partir de investigações das operações Terra de Ninguém, Sem Fronteiras, Falsa Tutela e Virus Infectio.

As apurações miraram esquemas de corrupção na Agência Nacional de Mineração (ANM), ilegalidades no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e possíveis desvios de dinheiro público federal destinado ao combate da Covid-19 na Secretaria de Saúde do Amapá.

Os PAR’s abertos no ano passado representam pouco mais de 20% de todo o volume de procedimentos desse tipo já instaurados pela CGU. Ainda em 2024, o ministério também superou o recorde de processos julgados, 75, 8 a mais do que o número registrado em 2023.