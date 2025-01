Gilmar Mendes nega que Moraes seja o ministro mais poderoso do STF

Gilmar Mendes completa 70 anos de idade e 33 de STF em 2025. Há tempos, é um dos mais políticos dos 11 ministros, cruzando de um lado para outro da Praça dos Três Poderes com uma desenvoltura de que senadores, deputados nem o presidente da República desfrutam. Sabe usar o poder que a toga confere para defender o tribunal privada e publicamente e conviver de perto com quase todos os governos — a exceção foi de Dilma Rousseff. Defender o Supremo foi o que fez na segunda parte da entrevista à coluna, na segunda-feira, 6, por ocasião dos dois anos do 8 de Janeiro. Disse que a Corte mais acertou do que errou, lembrou decisões que permitiram salvar vidas na pandemia e avançar em questões humanitárias e respaldou a atuação de Alexandre de Moraes, que, para ele, não é o mais poderoso dos ministros.