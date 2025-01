Gal Costa é homenageada com novo álbum e um livro sobre sua discografia

No ano em que Gal Costa (1945 – 2022) completaria 80 anos, a Biscoito Fino lançará o álbum do último show de Gal, no Coala Festival. A décima edição do festival, em 17 de setembro de 2022 em São Paulo, foi palco para última performance da cantora, na turnê “As várias pontas de uma estrela”. Será o primeiro disco de Gal após a morte dela, em novembro de 2022.

Também neste ano de 2025 será lançado um livro sobre os discos da cantora lançados na década de 1970. “Gal Costa canta anos 70 – Tigresa” é escrito pelo jornalista Gutemberg Cruz e publicado pela editora Noir.

Gutemberg busca explorar a discografia da baiana ao longo de um período de intenso amadurecimento pessoal e profissional vivido por Gal. Nos anos 1970, a artista cresceu para além das influências de João Gilberto e Janis Joplin, conquistou holofotes quando Caetano Veloso e Gilberto Gil foram obrigados a se exilar em Londres e lançou músicas e LPs que deixaram grande marca na música brasileira.

Ao longo das 252 páginas do livro, Gutemberg analisa discos como LeGal (1970), Fa-Tal – Gal a todo vapor (1971), Índia (1973), Cantar (1974), Gal canta Caymmi (1976), Caras & bocas (1977), Água viva (1978) e Gal tropical (1979).

O nome da obra, Tigresa, baseia-se na música de nome homônimo, gravada por Gal no álbum Caras & bocas (1977). Apesar da canção ser de autoria de Caetano Veloso, é também amplamente associada à voz de Gal Costa.