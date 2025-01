Discurso de Lula em evento de 8/1 já tem digital de Sidônio Palmeira

A digital do marqueteiro da campanha de Lula e novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Sidônio Palmeira, já foi vista nesta quarta-feira, 8, em citações inseridas no discurso do presidente no ato no Palácio do Planalto para lembrar as manifestações antidemocráticas do 8 de janeiro, em 2023.

Por diversas vezes, na fala do presidente, foi citada a frase “ainda estamos aqui”, lembrando o filme “Ainda Estou Aqui”, do cineasta Walter Salles, que conta a história da família do ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e assassinado durante a ditadura militar. A brasileira Fernanda Torres ganhou o prêmio internacional Globo de Ouro de melhor atriz ao interpretar a viúva do ex-deputado, Eunice Paiva. O filme é candidato a ser um dos indicados ao Oscar.

A frase “ainda estamos aqui”, citada várias vezes quando o presidente falava em defesa da democracia, foi aplaudida pela plateia presente ao ato no Palácio. “É dia de dizer em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos, que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas do 8 de janeiro de 2023”, afirmou Lula.

Sidônio, no entanto, não conseguiu evitar uma gafe de Lula, quando ele falou de improviso sobre ser um “amante da democracia” e comentou que “muitas vezes os homens são mais apaixonados pelas amantes do que pelas suas mulheres”.

Perguntado sobre as falas de Lula, no entanto, Sidônio disse não poder comentar nada pois o ministro da Secom e responsável pelo ato até aquele momento era o ministro Paulo Pimenta, que ainda não deixou o cargo e estava presente no evento. Sidônio participará ainda de uma reunião no Palácio para confirmar a data de sua posse. A princípio, deve ocorrer na terça-feira, 14.