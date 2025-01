Brasileira se torna chefe global da Transparência Internacional

Em um momento em que o capítulo brasileiro da ONG Transparência Internacional (TI) é alvo da gigante J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, a organização escolheu um brasileira para liderá-la globalmente. Maíra Martini foi anunciada nesta terça-feira, 7, como CEO da organização, liderando o secretariado internacional, a partir de fevereiro, em Berlim. A secção brasileira é liderada pelo economista Bruno Brandão.

Advogada, Maíra Martini possui mestrado em Políticas Públicas pela alemã Hertie School of Governance. Integra o secretariado da organização desde 2011, como foco no combate à lavagem de dinheiro e na transparência pública. Em 2022, foi reconhecida com o prêmio Amalia, da Transparência Internacional, por excelência profissional.

Martini é autora de diversos relatórios sobre boa governança e combate à corrupção, tendo integrado grupos de trabalho do OpenOwnership e do Anti-Corruption Data Collective.

No Brasil, os irmãos Joesley e Wesley Batista acusaram sem provas a ONG, no ano passado, de tentar se apropriar de recursos do acordo de leniência firmado pela J&F na Justiça em decorrência da Lava Jato. A TI negou as acusações. O PGR Paulo Gonet foi contra qualquer investigação da atuação da TI, por falta de indícios mínimos, mas o ministro Dias Toffoli, do STF, manteve o procedimento preliminar que, em tese, apuraria se há esses indícios. A Transparência Internacional está em mais de cem países, com foco no combate à corrupção.