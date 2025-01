Como montadoras de carros à combustão veem o frisson com os elétricos

Apesar do cenário de crescimento do carro elétrico, executivos de montadoras com mais carros à combustão no portfólio, como Volkswagen, Toyota e Fiat, têm feito um reparo às pesquisas que apontam os elétricos como sonho de consumo nacional.

No começo de 2024, a KPMG auferiu que 89% dos brasileiros preferiam os modelos que reinam nas montadoras chinesas. Em dezembro, a PwC concluiu em pesquisa que três a cada quatro brasileiros almejam os elétricos.

A pesquisa da PwC entrevistou 17 mil pessoas em 27 países, incluindo o Brasil. No recorte brasileiro, 75% pretendem comprar carro elétrico em até cinco anos. Essa parcela ficou acima da média global de 60% para mesma resposta.

Na contramão do cenário atual, e das expectativas para o futuro, executivos de montadoras de carros à combustão apostam que a experiência após a compra, com poucos postos de carregamento e desvalorização do automóvel, irá fazer baixar o interesse do consumidor. Mas isso, estimam, não ocorrerá em menos de cinco anos.

Na segunda-feira, 6, uma pesquisa divulgada pela ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) mostrou que a venda de carros elétricos no Brasil teve um aumento de 89% em 2024. Cerca de 177.358 veículos leves eletrificados foram emplacados de janeiro a dezembro.

Os dados mostram que São Paulo foi o estado que liderou o cenário, com 32% das vendas totais em 2024, seguido por Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.