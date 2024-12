O novo romance de Edney Silvestre

O jornalista e escritor Edney Silvestre lança em 2025 um novo romance, “O último Van Gogh“, em que uma família tradicional da sociedade carioca, à beira da falência, decide vender secretamente a um bilionário russo seu último bem valioso: uma pintura de Van Gogh.

Simulação de como será a capa do livro

Para driblar as seguradoras e o bloqueio dos fundos do comprador, cheio de sanções devido à guerra contra a Ucrânia, a família arma um falso roubo, envolvendo um michê que, sem saber, está ligado a um falsificador responsável por um dos Van Gogh em exposição no Masp.

O romance traz dois narradores inesperados: o próprio Van Gogh e o michê envolvido no esquema. O livro está previsto para chegar às livrarias entre abril e maio de 2025.