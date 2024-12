Carlos Bolsonaro monetiza Instagram, em possível descumprimento de lei carioca

O vereador Carlos Bolsonaro passou a monetizar seu Instagram, o que possivelmente descumpre a Lei 8/2022, aprovada em 2022 pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Naquele ano, a Casa aprovou uma lei que proibiu que os parlamentares ganhassem dinheiro por meio de redes sociais ao publicar conteúdo relacionado ao seu mandato..

Carlos cobra R$ 2,90 por assinatura em seu Instagram. Os assinantes poderão receber conteúdos exclusivos do vereador. Embora o valor já seja cobrado de quem assina, ainda não há conteúdo disponível, portanto não é possível saber se as postagens terão ou não relação com o mandato.

A lei teve como autores vereadores de centro e de esquerda. O projeto foi proposto e aprovado em meio a denúncias contra o vereador bolsonarista Gabriel Monteiro, preso por estupro em 2022. Monteiro usava uma conta no YouTube para publicar vídeos de inspeções que fazia, fantasiado de policial, a hospitais e pátios de reboque, e ganhava dinheiro por meio das visualizações.