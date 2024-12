Morre Alceu Collares

Alceu Collares, primeiro negro a se eleger prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul, morreu, aos 97 anos de idade, na madrugada desta véspera de Natal em Porto Alegre.

Internado deste o dia 16 por causa de uma pneumonia, Collares não resistiu. Nascido em Bagé, ele foi entregador de jornais, baleiro em circos e vendedor de laranjas até conseguir um emprego, ainda adolescente nos Correios.

Considerado o único herdeiro do getulismo e do brizolismo no Rio Grande do Sul, começou na política no PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) fundado por Getúlio Vargas e que tinha João Goulart e Leonel Brizola em seus quadros. Em 1962 foi eleito vereador na capital gaúcha.

Quando os partidos foram extintos pelo golpe militar de 1964, foi para o MDB, de onde só saiu pra se juntar a Brizola na reorganização do PTB e, depois, na formação do PDT. Collares, foi deputado federal por três mandatos.

Conquistou o governo do Rio Grande do Sul em 1990 apoiado por uma frente partidária integrada por PDT, PSDB e PCdoB. A gestão de Collares no governo estadual foi atribulada. Uma série de denúncias de irregularidades provocou um racha no governo. Até deputados da base apoiaram a criação de uma CPI. Collares teve frustrada sua intenção de disputar uma vaga no Senado Federal e não conseguiu eleger o sucessor.