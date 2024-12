Musical sobre Noel Rosa voltará aos palcos em cinco estados em 2025

Sucesso de crítica em 2023, quando estreou, o musical “Noel Rosa: coisa nossa” voltará aos palcos em 2025, com previsão de passar por seis cidades em cinco estados.

O espetáculo conta a trajetória de Noel Rosa (1910-1937), com seu humor e suas tragédias, por meio de composições clássicas do Poeta de Vila Isabel. No musical, Noel, símbolo da boemia carioca que morreu de tuberculose aos 26 anos, é interpretado por dois atores (veja abaixo).

O texto da peça é assinado pelo poeta e letrista Geraldo Carneiro, membro da Academia Brasileira de Letras, profundo conhecedor da obra de Noel Rosa. A direção ficará a cargo de Cacá Mourthé, diretora artística do Teatro Tablado.

Em 2025, “Noel Rosa: coisa nossa” deve ter uma temporada de dois meses no Rio de Janeiro e depois passar por Vitória, Vila Velha (ES), São Luís, Belém e Belo Horizonte.