Kassio devolve pensão vitalícia a ex-governador multimilionário

Dono de um patrimônio de R$ 134,3 milhões, conforme declarou à Justiça Eleitoral em 2022, o ex-senador Ivo Cassol ganhou do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, direito a mais um dinheirinho extra todos os meses. Kassio autorizou Cassol a retomar o recebimento de uma pensão vitalícia como ex-governador de Rondônia, estado que ele comandou entre 2003 e 2010.

Os pagamentos mensais da aposentadoria, atualmente de R$ 35,4 mil, foram feitos a Cassol até março de 2020, quando decisões do STF determinaram que esse o benefício fosse interrompido, por ser inconstitucional.

Desde então, no entanto, o próprio Supremo autorizou a retomada do pagamento desse tipo de pensão a ex-governadores do Paraná que o recebiam antes da declaração de inconstitucionalidade.

Essa decisão tem levado ex-governadores de outros estados, como o multimilionário Ivo Cassol, a buscarem a volta da aposentadoria interrompida. Em despacho assinado no último dia 16, Kassio considerou que Cassol recebia a pensão antes de sua proibição e autorizou sua retomada.

Como mostrou a coluna, o também ex-governador de Rondônia e senador Confúcio Moura não teve a mesma sorte. O ministro Dias Toffoli entendeu que Moura não havia sido beneficiário da aposentadoria antes que ela fosse declarada inconstitucional e negou a ele acesso à pensão.