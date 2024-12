A posição das nomeações ao STJ na lista de prioridades de Lula em 2025

Lula tem dito que, de tudo que terá que decidir no começo de 2025, a escolha dos dois próximos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está na última posição em sua lista de prioridades. O presidente ainda não digeriu não ter emplacado seu candidato, Rogério Favreto, na lista tríplice do tribunal.

Em outubro 2024, os ministros do STJ definiram duas listas tríplices para preencher as vagas deixadas pelas ministras Assusete Magalhães e Laurita Vaz. Na lista dos desembargadores federais, foram eleitos Carlos Brandão (TRF-1); Daniele Maranhão (TRF-1); e Marisa Ferreira dos Santos (TRF-3). Na lista dos membros do Ministério Público, foram escolhidos Maria Marluce Caldas Bezerra (MP-AL); Sammy Barbosa Lopes (MP-AC) e Carlos Frederico Santos (MPF).

A ausência de Rogério Favreto na lista dos desembargadores federais gerou repercussão. Favreto ganhou notoriedade em 2018 ao conceder um habeas corpus, durante um plantão judiciário, que determinava a soltura de Lula, então preso em Curitiba, decisão posteriormente revertida.

Favreto era o preferido do presidente Lula para a vaga no STJ. Sua exclusão da lista tríplice foi interpretada como uma resistência interna do STJ a indicações consideradas previamente definidas pelo Executivo.