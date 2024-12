Neymar flerta com o Flamengo

Ganharam novo gás as conversas entre Neymar e o Flamengo, com possibilidade de o jogador concretizar em 2025 o antigo desejo de retornar ao futebol brasileiro usando a camisa rubro-negra.

Neymar, que fará 33 anos em fevereiro, tem contrato com o Al-Hilal até o meio do ano que vem, mas a imprensa saudita tem indicado que o clube estaria analisando sobre uma possível rescisão no começo de 2025.

Em junho deste ano, o jogador disse em entrevista à FlaTV que seria “um sonho” jogar no Flamengo e que o rubro-negro carioca é seu segundo time do coração.

“(É um sonho jogar no Flamengo?) Sempre falei isso, né? Óbvio que o Flamengo é meu segundo time do coração. O primeiro é o Santos, com todo respeito ao time que me criou, que sou fã desde pequeno. Mas eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui”, disse durante um jogo do Flamengo.