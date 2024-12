Cedro Participações vence leilão de novo terminal portuário de minério de Itaguaí

Com oferta de R$ 1 milhão e sem concorrentes, a Cedro Participações, representada pela Ágora, foi a vencedora do leilão da maior área do Porto de Itaguaí (RJ), conhecida como ITG-02, na tarde desta quarta-feira (18/12). Com um investimento de R$ 3,7 bilhões, a empresa será a primeira mineradora de ferro a verticalizar as operações, isto é, será responsável por praticamente toda a sua operação, da produção ao transporte.

Com cerca de 350 mil metros quadrados, a área será destinada à construção de um terminal de armazenagem e movimentação de recursos sólidos minerais, com capacidade estimada em 20 milhões de toneladas por ano.

A previsão do início das obras é 2027 e começo das operações em 2029. O terminal ficará entre as operações da Vale e da CSN.

O leilão de arrendamentos portuários ocorreu na sede da B3, em São Paulo, com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Foram leiloados também os terminais de Santana (AP) e de Maceió (AL): MAC16, no Porto de Maceió, vencida pelo consórcio Britto Macelog, e MCP03, no Porto de Santana (AP), vencida por Rocha Granéis Sólidos.

Este foi o último leilão portuário do ano. O Ministério de Portos e Aeroportos afirma que a previsão é que, até 2026, sejam leiloados 50 empreendimentos no setor, com investimentos em torno de R$ 18,2 bilhões.