O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou Mauro Cid a mudar de Brasília para Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para cumprir o restante de sua pena. A decisão atendeu a um pedido da defesa, que alegou dificuldades financeiras e razões familiares para justificar a transferência.

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Com a autorização, o tenente-coronel poderá morar na casa do pai, o general Mauro Lorena Cid, no bairro de Camboinhas. A fiscalização da pena também será transferida para a Vara de Execução Penal de Niterói.

No pedido, apresentado em 15 de novembro, os advogados argumentaram que Cid precisou deixar a residência militar que ocupava em Brasília depois de passar para a reserva do Exército. Segundo a defesa, ele passou a morar provisoriamente em um condomínio no Distrito Federal, mas os custos de permanência na capital se tornaram elevados.

Os advogados também destacaram que o militar e seus familiares são naturais do Rio de Janeiro. "A família, assim como Mauro Cid, são naturais do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual, por questões econômicas e familiares, terminar o cumprimento da pena naquele Estado se tornou uma questão absolutamente indispensável", afirmaram.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à mudança e considerou que a transferência não prejudicaria a execução da pena. Ao analisar o pedido, Moraes afirmou que as justificativas apresentadas pela defesa foram comprovadas por documentos e que não havia indícios de risco à ordem pública ou ao cumprimento da decisão judicial.

"Trata-se de requerimento para fins de autorização de alteração de local do cumprimento da pena por motivos econômicos e familiares, comprovado documentalmente, sem qualquer indício de risco à ordem pública ou à execução da pena", escreveu o ministro.

Moraes também ressaltou que Mauro Cid vinha cumprindo regularmente as determinações impostas pelo Supremo, sem registros recentes de descumprimento. "Ressalte-se, ainda, que o sentenciado encontra-se em cumprimento regular das condições impostas, não havendo anotação recente de descumprimento", afirmou o relator. O militar foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto na Ação Penal 2668, no contexto do acordo de colaboração premiada firmado por ele nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

A mudança de endereço, no entanto, não altera as restrições impostas pelo STF. Cid continuará obrigado a permanecer em casa das 20h às 6h e durante todo o fim de semana. Também está proibido de sair da comarca sem autorização judicial, acessar ou utilizar redes sociais e manter contato com outros réus ou investigados nos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado.

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Moraes determinou que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhe os documentos do processo à Justiça de Niterói, que ficará responsável pelo acompanhamento do cumprimento da pena.