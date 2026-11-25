O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, confirmou, nesta quarta-feira (25/11), que recebeu convite do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) para permanecer no comando da pasta durante a futura gestão estadual. Ele não confirmou se vai aceitar o convite. Porém, declarou que vai voltar a “conversar” com o governador eleito sobre o assunto em dezembro e deu a entender que a resposta deverá ser positiva.

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Baccheretti falou sobre o assunto em Divinópolis (terra natal de Cleitinho), no Oeste do estado. Ele acompanhou uma visita técnica de uma delegação da Secretaria de Estado de Saúde do Ceará ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste para o Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste). O encontro teve como objetivo apresentar o funcionamento da gestão consorciada e promover a troca de experiências sobre os serviços públicos de urgência e emergência.

Em entrevista coletiva, Fábio Baccheretti afirmou que conversou “algumas vezes” com o governador eleito Cleitinho, admitindo que recebeu o convite para permanecer à frente da pasta da Saúde.

“A conversa foi muito boa. Ele (Cleitinho) reconhece o trabalho. Fico muito feliz com isso. Ele está muito intencionado e pretende fazer um grande governo. Mas deixaremos essa conversa (para) um pouquinho mais pra frente, para dezembro”, disse. Baccheretti declarou ainda que quer deixar o governador eleito mais à vontade, “para que ele faça a escolha com maior tranquilidade”.

“Eu tenho alguns planos na minha vida. Tenho que revisitar (rever) cada um deles, (para) uma tomada de decisão, ma estou muito tranquilo, com muita sobriedade”, assegurou o atual secretário estado de Saúde.

“Houve conversas e desejos de a gente achar um caminho de continuidade, mas ainda nada formal. Eu pedi a ele (Cleitinho) que a gente converse de novo em dezembro”, concluiu Baccheretti.

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Secretário com mais tempo na pasta

Fábio Baccheretti é considerado, até então, o titular da Secretaria de Estado de Saúde a permanecer mais tempo no cargo. Ele assumiu a função em 12 de março de 2021, no pico da pandemia do Coronavírus (Covid-19) no estado. Baccheretti era presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e passou a comandar a Secretaria Estadual de Saúde a convite do então governador Romeu Zema (Novo) em substituição ao ex-secretário Carlos Eduardo Amaral, que foi afastado do cargo após denúncia do caso de fura-fila na vacinação contra a COVID-19, envolvendo 806 funcionários da pasta, que foram imunizados mesmo sem terem prioridade conforme os critérios do governo.