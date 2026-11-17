Em um discurso repleto de recados para os críticos e em defesa da Polícia Federal e do próprio cargo, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, afirmou, nessa segunda-feira, que não vai se deixar intimidar. Sem citar nomes, mencionou o caso do Banco Master, as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e outras investigações para exaltar os feitos de sua gestão. Ele ainda negou que exista crise na instituição, embora os fatos apresentem um cenário contrário.

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"Não há crise, racha interno, muito menos perda de autonomia na Polícia Federal. Não se pode conceber que vozes isoladas queiram se achar maiores que a própria Polícia Federal. É preciso entender definitivamente que a Polícia Federal só tem um lado, do trabalho sério, técnico e imparcial", frisou Rodrigues, em discurso durante evento em Brasília pelo Dia do Policial Federal.

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Rodrigues contou ser alvo de "ataques", assim como sua família, mas frisou que não vai retroceder. "Não arredarei um milímetro da intransigente defesa da instituição e das leis, assim como da defesa das prerrogativas de cada cargo em função desta casa, inclusive do diretor-geral, mas, principalmente, não hesitarei jamais em proteger sempre de forma aguerrida a nossa instituição."

Para exaltar feitos da PF, Rodrigues citou a elucidação do assassinato da vereadora Marielle Franco, cujos autores foram identificados pela corporação. E casos de corrupção, como as fraudes nas aposentadorias e pensões, além do esquema do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero, ainda em andamento.

"Não interessa (o fortalecimento da PF) aos mandantes articuladores, executores do assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, identificados e presos pela Polícia Federal. Não interessa aos envolvidos um dos maiores esquemas de fraude do INSS. Aliás, o esquema iniciado antes do início da nossa gestão e somente desarticulado por vocês, policiais federais, com autonomia, independência e a responsabilidade que possui na nossa gestão. Não interessa aos responsáveis pela maior fraude ao sistema financeiro brasileiro e aos agentes públicos suspeitos de corrupção investigados no caso do Banco Master", completou.

As declarações ocorrem em meio ao polêmico afastamento dos cargos de chefia dos delegados Daniel Cola e Wedson Cajé que atuaram na produção de relatórios sobre a citação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nas investigações do Master.

Rodrigues listou, no discurso, entidades de classe, como a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), mas não mencionou a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), da qual se desfiliou neste mês, após mais de 20 anos.

Lava-Jato

Em um aceno ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que projeta a criação do Ministério da Segurança Pública, pasta que deve abrigar a PF, Rodrigues falou indiretamente sobre a Operação Lava-Jato e a "espetacularização" das ações policiais e judiciais pelo então juiz Sergio Moro, atual senador, e por Deltan Dallagnol, então coordenador-geral da força-tarefa e autor de um powerpoint acusando Lula de ser o chefe da organização criminosa que surrupiou os recursos da Petrobras.

"Não interessa (uma PF forte) aos que viveram de operações esfarrapadas, entrevistas coletivas que já condenavam os investigados, power points infantis e processos manipulados politicamente. Enfim, não interessa a todos aqueles que conflitam com a lei e também àqueles que só pensam em si mesmos, que não defendem o interesse público e uma sociedade mais justa e com desenvolvimento para todos", completou o diretor-geral.

De acordo com fontes do governo, ouvidas pelo Correio, o diretor da PF balança no cargo e pode não ser mantido à frente da corporação. A avaliação é de que ele está sofrendo um desgaste em sua imagem, e o fato de ter sido citado no caso do Master enfraqueceu a chance de continuidade dele.

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O governo avalia colocá-lo como adido da instituição no exterior, para evitar prolongamento da crise, mas, ao mesmo tempo, não punir uma autoridade que tem a total confiança de Lula.