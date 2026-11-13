Janones na COP31: ‘As pessoas estão se lixando para o meio ambiente’

O deputado federal André Janones (Rede-MG), mais novo braço direito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu que a discussão sobre o meio ambiente tenha uma linguagem mais inclusiva, durante participação em uma mesa paralela à COP31 em Antália, na Turquia, nessa quinta-feira (12/11).

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"Qualquer discussão ambiental será inócua se a gente não falar em um linguajar popular", afirmou o parlamentar. "Não existe nenhum tema mais distante para as pessoas do que o meio ambiente. As pessoas estão se lixando para isso."

Janones participou de um evento com juventudes de movimentos sociais brasileiros e discursou cobrando os ambientalistas por uma comunicação mais acessível.

"Estou há oito anos como deputado federal, sou advogado, estou concluindo um mestrado. E 80% do que eu escuto nos corredores aqui, não tenho a mínima ideia do que é, dos termos que são usados", completou.

O deputado ganhou destaque internacional após coordenar a mobilização digital em apoio a Lula no segundo turno da eleição presidencial. Com um canal no WhatsApp com mais de 10 milhões de membros, ele foi apontado como um dos principais responsáveis pela virada petista.

Aos ambientalistas na COP31, ele defendeu que as pessoas têm preocupações mais imediatas do que o meio ambiente: "Para quem está na miséria, se preocupar com o futuro é um luxo."

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"Se a gente não traduzir, vai continuar lutando sozinho. E nenhuma luta vai ter o resultado esperado se for travada de forma individual", completou.

