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AJUSTE FISCAL

Líder do PT desafia senadores a reduzir salários e emendas parlamentares

Parlamentar critica altos valores direcionados ao Congresso Nacional e sugere que parte seja redirecionada para saúde, educação e segurança

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LA
Luíza Altoé
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Luíza Altoé
Repórter
13/11/2026 15:11 - atualizado em 13/11/2026 15:24

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Líder do PT no Senado, Camilo Santana (PT-CE), defende cortes nas emendas parlamentares e nos salários dos senadores
Líder do PT no Senado, Camilo Santana (PT-CE), defende cortes nas emendas parlamentares e nos salários dos senadores crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O líder do PT no Senado Federal, Camilo Santana (PT-CE), voltou a defender nas redes sociais nesta sexta-feira (13/11) um corte no salário dos senadores e nas emendas parlamentares, como um dos caminhos para melhorar o cenário das contas públicas. Para ele, tais valores devem ser direcionados para as áreas da saúde, segurança e educação. 

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“Eu quero aqui fazer esse desafio, vamos cortar os salários, emendas e transformar esse recurso em investimento para saúde, segurança e educação para o povo brasileiro”, afirmou. “O Senado precisa dar exemplo, cortar as emendas e transformar em investimento”, completou. 

O senador já havia desafiado os senadores a cortarem seus salários e emendas durante a sessão plenária dessa quinta-feira (12/11), enquanto discutiam o projeto de lei complementar com propostas de ajuste fiscal. Ele sugeriu um corte de 20% a 30% no montante do orçamento destinado aos parlamentares. 

Em resposta, o senador Magno Malta (PL-ES) aceitou o desafio e afirmou ter uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que sugere um corte dos salários dos senadores pela metade. Segundo ele, a matéria será protocolada ainda nesta sexta-feira (13/11). 

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Ainda durante a sua fala, o líder do PT relembrou o aumento expressivo das emendas parlamentares ao longo dos últimos 11 anos. “Nós saímos de R$3,5 bilhões para R$61 bilhões em 2026”, afirmou. 

Emendas parlamentares são recursos do orçamento público federal que deputados federais e senadores têm o direito de indicar para financiar obras, projetos e serviços em estados, municípios ou entidades.

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O projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 reservou R$ 44,8 bilhões para emendas individuais e de bancada, um aumento de R$ 4 bilhões em relação aos R$ 40,8 bilhões previstos para as emendas no Orçamento de 2026.

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