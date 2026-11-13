Líder do PT desafia senadores a reduzir salários e emendas parlamentares

O líder do PT no Senado Federal, Camilo Santana (PT-CE), voltou a defender nas redes sociais nesta sexta-feira (13/11) um corte no salário dos senadores e nas emendas parlamentares, como um dos caminhos para melhorar o cenário das contas públicas. Para ele, tais valores devem ser direcionados para as áreas da saúde, segurança e educação.

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“Eu quero aqui fazer esse desafio, vamos cortar os salários, emendas e transformar esse recurso em investimento para saúde, segurança e educação para o povo brasileiro”, afirmou. “O Senado precisa dar exemplo, cortar as emendas e transformar em investimento”, completou.

O senador já havia desafiado os senadores a cortarem seus salários e emendas durante a sessão plenária dessa quinta-feira (12/11), enquanto discutiam o projeto de lei complementar com propostas de ajuste fiscal. Ele sugeriu um corte de 20% a 30% no montante do orçamento destinado aos parlamentares.

Em resposta, o senador Magno Malta (PL-ES) aceitou o desafio e afirmou ter uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que sugere um corte dos salários dos senadores pela metade. Segundo ele, a matéria será protocolada ainda nesta sexta-feira (13/11).

Ainda durante a sua fala, o líder do PT relembrou o aumento expressivo das emendas parlamentares ao longo dos últimos 11 anos. “Nós saímos de R$3,5 bilhões para R$61 bilhões em 2026”, afirmou.

Emendas parlamentares são recursos do orçamento público federal que deputados federais e senadores têm o direito de indicar para financiar obras, projetos e serviços em estados, municípios ou entidades.

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O projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 reservou R$ 44,8 bilhões para emendas individuais e de bancada, um aumento de R$ 4 bilhões em relação aos R$ 40,8 bilhões previstos para as emendas no Orçamento de 2026.