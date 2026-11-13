Governo Lula é desaprovado por 50,3% e aprovado por 47,7%, indica AtlasIntel
Levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.946 eleitores em novembro e aponta leve melhora na aprovação do governo em relação a outubro
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A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nessa quinta-feira (13/11), mostra que 50,3% dos eleitores desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 47,7% aprovam a gestão.
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O levantamento, o primeiro realizado após a reeleição do petista, ouviu 4.946 eleitores em todo o Brasil, entre 5 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.
Confira os números:
Aprovação do governo
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Desaprovam: 50,3% (em outubro, eram 51%)
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Aprovam: 47,7% (eram 48%)
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Não sabem: 2% (eram 1%)
Avaliação do trabalho de Lula
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Bom/ótimo: 39,1% (eram 39% em outubro)
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Regular: 13% (eram 12%)
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Ruim/péssimo: 47,9% (eram 49%)
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