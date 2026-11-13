Assine
overlay
Início Política
LEVE MELHORA

Governo Lula é desaprovado por 50,3% e aprovado por 47,7%, indica AtlasIntel

Levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.946 eleitores em novembro e aponta leve melhora na aprovação do governo em relação a outubro

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
13/11/2026 18:04 - atualizado em 13/11/2026 18:04

compartilhe

×
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva reacts prior to pose for the family photo during the 31st United Nations Climate Change Conference (COP31) at the Antalya Expo Center in Antalya on November 11, 2026. Turkey host the COP31 climate talks from November 9 to 20 in the Mediterranean resort city of Antalya, with Australia presiding over the negotiations. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Segundo a pesquisa, governo do Presidente Lula teve leve melhora na aprovação em relação a outubro crédito: OZAN KOSE / AFP

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nessa quinta-feira (13/11), mostra que 50,3% dos eleitores desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 47,7% aprovam a gestão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento, o primeiro realizado após a reeleição do petista, ouviu 4.946 eleitores em todo o Brasil, entre 5 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Confira os números:

Aprovação do governo

  • Desaprovam: 50,3% (em outubro, eram 51%)

  • Aprovam: 47,7% (eram 48%)

  • Não sabem: 2% (eram 1%)

Avaliação do trabalho de Lula

Leia Mais

Tópicos relacionados:

governo-lula lula pesquisa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay