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CONDENADO POR TENTATIVA DE GOLPE

PGR pede rejeição de novo recurso de Bolsonaro para anular condenação por trama golpista

Paulo Gonet afirma que pedido não atende aos critérios legais; relator Kassio Nunes Marques deve levar a decisão final ao plenário do STF

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Repórter
13/11/2026 07:54 - atualizado em 13/11/2026 07:56

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Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar crédito: SERGIO LIMA/AFP

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta quinta-feira (12) que o Supremo Tribunal Federal rejeite o segundo pedido apresentado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O recurso busca anular a condenação penal de 27 anos de prisão decorrente da trama golpista.

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De acordo com a manifestação assinada por Gonet, o pedido de revisão criminal não preenche os requisitos legais determinados para ser examinado pelo STF. No parecer encaminhado à Corte, o procurador destacou que a defesa não conseguiu apresentar elementos aptos a justificar a alteração da condenação imposta ao réu.

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O documento também aponta que não restou comprovado prejuízo processual para a defesa de Bolsonaro durante o andamento da ação sobre a trama golpista. O parecer ressalta ainda que a sentença condenatória proferida pelo tribunal esteve amparada em diversas provas documentadas.

Julgamento colegiado no plenário

Após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o ministro Kassio Nunes Marques, relator do pedido de revisão criminal formulado pela defesa de Jair Bolsonaro, encontra-se apto para levar o processo a julgamento. O ministro tem indicado formalmente que a deliberação deve partir do plenário e não ocorrer de maneira individual.

Jair Bolsonaro recebeu a condenação em setembro de 2025 diante da prática de múltiplos delitos apurados na investigação: organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio.

Regras da revisão criminal

A petição da defesa havia sido protocolada no dia 25 de setembro. Pela segunda oportunidade, os advogados solicitaram em caráter liminar a imediata suspensão da execução da pena até a conclusão do julgamento definitivo do recurso perante o Supremo.

O mecanismo da revisão criminal funciona como instrumento processual de caráter excepcional, destinado apenas a condenados que já possuem sentença penal definitiva, sem chance remanescente de recursos comuns. O objetivo estrito consiste na correção de eventuais erros judiciários, sem configurar a realização de um novo julgamento.

Para justificar a reavaliação da decisão condenatória definitiva, o procedimento requer a indicação de fatores comprobatórios da inocência da pessoa condenada, divididos nas seguintes condições legais:

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