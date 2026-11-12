Bolsonaristas espalham notícia falsa contra Celso Portiolli após críticas a boicote ao Teleton, diz Folha
Vídeo acusa apresentador de demitir o humorista Tiago Barnabé por "não fazer o L"; ele continua no programa
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O apresentador Celso Portiolli, do SBT, virou alvo de uma notícia falsa espalhada por bolsonaristas nas redes sociais, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. O ataque veio depois de Portiolli criticar o boicote organizado por grupos bolsonaristas contra as doações ao Teleton.
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De acordo com a coluna, o vídeo acusa Portiolli de demitir o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Barnabela no “Domingo Legal”, porque ele teria se recusado a “fazer o L”, gesto associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação chama o apresentador de “esquerdista”. A informação é falsa: Barnabé continua trabalhando com Portiolli.
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O vídeo ainda envolve Ratinho na história, afirmando que o apresentador teria se revoltado com a suposta demissão e brigado com o colega nos bastidores.
Quase 1 milhão de visualizações
Segundo a Folha, o conteúdo começou a circular na quarta-feira (11/11), saiu de grupos bolsonaristas no WhatsApp e foi publicado por um perfil de notícias falsas no Instagram, onde já se aproxima de 1 milhão de visualizações. No X, passou de 200 mil.
Reação ao boicote
A coluna aponta que a publicação é uma resposta às críticas de Portiolli ao boicote contra a maratona beneficente, que arrecada recursos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). “Eu nunca vi uma coisa mais baixa na minha vida de pessoas fazerem boicote contra uma instituição que só faz o bem. Isso não é normal”, disse o apresentador em vídeo publicado na terça-feira (10/11).
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Como a Folha revelou no início da semana, grupos bolsonaristas no WhatsApp orientaram seguidores a não doar ao Teleton para dar uma “lição” no SBT. Segundo produtores ouvidos pela coluna, a campanha atrapalhou a arrecadação, e a meta de R$ 30 milhões só foi atingida depois de mudanças na estratégia do programa, incluindo um apelo de Portiolli que viralizou.