Gleidson afirma querer lançar próprio filho para prefeito de Divinópolis

O deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos) defendeu que o próprio filho, Arthur Azevedo, seja candidato a prefeito de Divinópolis nas eleições de 2028. O irmão gêmeo do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) admite que talvez não tenha essa vontade atendida, por conta de uma regra da Constituição.

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Em entrevista ao "Se Liga na Gente", portal jornalístico de Divinópolis, o parlamentar eleito admite a vontade de que o filho dispute o cargo de prefeito da cidade, mas diz que vai analisar se a candidatura é possível dentro da lei.

"Eu queria que ele fosse candidato a prefeito. Eu só vou analisar a questão da legislatura, da legalidade, se pode, por questão de idade e a questão de eu ter sido prefeito", afirma Gleidson.

A preocupação do deputado federal eleito têm fundamento: a Constituição Federal estabelece limites para a continuidade de poder e a candidatura de familiares próximos como cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós ou netos, de acordo com o artigo 14, parágrafo 7º.

Apesar da saída de Gleidson do cargo para a disputa em uma vaga na Câmara, a regra afirma que a restrição é válida para quem foi reeleito para dois mandatos, mesmo com a renúncia.

Admitindo que pode esbarrar na regra, o ex-prefeito de Divinópolis afirma que tentará, de forma judicial, lançar Arthur para o cargo, antes de responder sobre o lançamento de mais um membro da família à política. Gleidson diz que, se o irmão estivesse vivo, também entraria para a política.

"Para quem começar a falar: 'mais um?'. É, mais um. Mais um que é luz, que vai trabalhar, que é honesto e que vai servir a população. E quanto mais do clã Azevedo tiver, mais nós temos que lançar. Infelizmente, o Matheus não está entre nós. Se ele tivesse, ele estaria também", afirma.

O entrevistador ainda pergunta a Gleidson se a candidatura do próprio filho seria alinhada ou concorreria com a atual prefeita, sua ex-vice, Janete Aparecida (Avante).

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"Você tem que perguntar a ela (Janete). Mas, igual eu te falei, se pudesse lançar, porque eu não sei a legalidade, se pode, o meu candidato seria o Arthur", responde o deputado eleito.