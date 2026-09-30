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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Cristina Graeml ao Senado

Eleitores paranaenses escolherão dois senadores neste domingo; confira o número da candidata e saiba como confirmar seu voto corretamente na urna

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Repórter
30/09/2026 11:31 - atualizado em 30/09/2026 13:39

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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Cristina Graeml ao Senado
Cristina Graeml é candidata ao Senado crédito: Reprodução / Cristina Graeml

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para definir os ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

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No Paraná, o número de Cristina Graeml ao Senado é 555.

Para a escolha dos senadores, o eleitor deve digitar na urna um número de três dígitos. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome e o partido que aparecem na tela estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

Leia Mais

Como funciona a votação para senador

Nas Eleições 2026, os eleitores em todos os 26 estados e no Distrito Federal escolherão dois senadores. Por isso, será necessário votar duas vezes para o cargo.

É fundamental que o eleitor escolha dois candidatos diferentes. Não é permitido votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será considerado nulo pela urna eletrônica.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:


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