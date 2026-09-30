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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Portinho ao Senado

Candidato à reeleição pelo PL, Carlos Portinho disputa uma das vagas; veja a lista completa com os números de todos os candidatos ao Senado no RJ

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Repórter
30/09/2026 10:08 - atualizado em 30/09/2026 11:43

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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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O número para votar em Carlos Portinho, do PL, para o Senado é 222. Ele é o atual senador e busca a reeleição.

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Como votar para senador?

Para escolher o candidato, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido do candidato, basta apertar o botão verde "confirma".

Nestas eleições, será necessário votar duas vezes para o cargo de senador. Os eleitores devem escolher dois candidatos diferentes para as duas vagas disponíveis em cada estado e no Distrito Federal.

Não é permitido votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo.

Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro

Confira a lista com os nomes e números dos candidatos ao Senado pelo estado nas eleições de 2026:

  • Benedita — 131

  • Carlos Jordy (PL) — 221

  • Carlos Portinho (PL) — 222

  • Helio Secco (Missão) — 144

  • Luciano Mattos (PRTB) — 280

  • Luiz Eugênio (PCO) — 290

  • Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

  • Marcos Dias (Podemos) — 200

  • Michelly Xavier (UP) — 800

  • Monica Benicio (PSOL) — 500

  • Ó Clemente (Democrata) — 355

  • Paula Falcão (PSTU) — 160

  • Pedro Paulo (PSD) — 555

  • Vinícius Benevides (UP) — 808

  • Waguinho (Republicanos) — 101

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