Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Portinho ao Senado
Candidato à reeleição pelo PL, Carlos Portinho disputa uma das vagas; veja a lista completa com os números de todos os candidatos ao Senado no RJ
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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O número para votar em Carlos Portinho, do PL, para o Senado é 222. Ele é o atual senador e busca a reeleição.
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Como votar para senador?
Para escolher o candidato, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido do candidato, basta apertar o botão verde "confirma".
Nestas eleições, será necessário votar duas vezes para o cargo de senador. Os eleitores devem escolher dois candidatos diferentes para as duas vagas disponíveis em cada estado e no Distrito Federal.
Não é permitido votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo.
Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro
Confira a lista com os nomes e números dos candidatos ao Senado pelo estado nas eleições de 2026:
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Benedita — 131
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Carlos Jordy (PL) — 221
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Carlos Portinho (PL) — 222
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Helio Secco (Missão) — 144
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Luciano Mattos (PRTB) — 280
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Luiz Eugênio (PCO) — 290
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Marcelo Crivella (Republicanos) — 100
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Marcos Dias (Podemos) — 200
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Michelly Xavier (UP) — 800
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Monica Benicio (PSOL) — 500
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Ó Clemente (Democrata) — 355
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Paula Falcão (PSTU) — 160
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Pedro Paulo (PSD) — 555
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Vinícius Benevides (UP) — 808
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Waguinho (Republicanos) — 101
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