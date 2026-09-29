Assine
overlay
Início Política
GOVERNADOR

Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Fernando Haddad ao governo

Confira a lista completa com os números de todos os concorrentes ao governo de São Paulo e veja o passo a passo de como votar corretamente na urna

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/09/2026 14:53 - atualizado em 30/09/2026 11:45

compartilhe

×
Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Fernando Haddad ao governo
Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, em meio à corrida eleitoral para as Eleições 2026 crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para o governo de São Paulo, o número do candidato Fernando Haddad (PT) é 13.

Leia Mais

Como votar para governador?

Para escolher o candidato ao governo de São Paulo, o eleitor precisa digitar os dois dígitos correspondentes na urna eletrônica. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido, basta apertar o botão verde "confirma".

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

A votação do primeiro turno ocorre em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 do mesmo mês. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Confira os candidatos ao governo de SP

Veja a lista com o nome e o número dos concorrentes ao governo de São Paulo nas eleições:


Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay