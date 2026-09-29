Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Fernando Haddad ao governo
Confira a lista completa com os números de todos os concorrentes ao governo de São Paulo e veja o passo a passo de como votar corretamente na urna
compartilhe
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Para o governo de São Paulo, o número do candidato Fernando Haddad (PT) é 13.
Leia Mais
-
Genial/Quaest: Tarcísio tem ampla vantagem sobre Haddad em São Paulo
-
Tarcísio e Haddad voltam a se enfrentar pelo Governo de SP em debate
-
Como votar para governador?
Para escolher o candidato ao governo de São Paulo, o eleitor precisa digitar os dois dígitos correspondentes na urna eletrônica. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido, basta apertar o botão verde "confirma".
Qual é a data e o horário das Eleições 2026?
A votação do primeiro turno ocorre em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 do mesmo mês. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.
Confira os candidatos ao governo de SP
Veja a lista com o nome e o número dos concorrentes ao governo de São Paulo nas eleições:
-
Carlos Machado (PCB): 21
-
Fernando Haddad (PT): 13
-
Izadora Dias (PCO): 29
-
Policial Edjane (Agir): 36
-
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 10
-
Vera Lúcia (PSTU): 16
-
Vivian Mendes (UP): 80
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia