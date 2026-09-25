Áurea Carolina ao Senado em 2026: saiba o número e trajetória da candidata

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) tem a ex-deputada federal Áurea Carolina como candidata ao Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026. Ela disputa uma das duas vagas destinadas ao estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na urna eletrônica, o número da candidata será 500. Os dois primeiros algarismos (50) correspondem ao número do PSOL, enquanto o terceiro identifica a candidatura ao Senado.

Leia Mais

Nascida em Tucuruí (PA), Áurea Carolina mudou-se para Minas Gerais, onde construiu sua trajetória política e acadêmica. É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Sua entrada na política institucional ocorreu em 2016, quando foi eleita vereadora de Belo Horizonte. Em 2018, foi eleita deputada federal por Minas Gerais, assumindo o mandato em 2019. Na Câmara dos Deputados, integrou comissões como as de Cultura e de Defesa dos Direitos da Mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante sua atuação política, Áurea Carolina defendeu pautas relacionadas aos direitos das mulheres, da população negra, das comunidades tradicionais e das periferias, além de temas ligados à cultura e ao meio ambiente.