Aécio Neves 2026: saiba o número do candidato ao Senado por Minas
O ex-governador e neto de Tancredo Neves concorre pelo PSDB; veja a trajetória e as propostas do economista que busca uma vaga em Brasília
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O ex-governador Aécio Neves é candidato a uma vaga no Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026. Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o político disputará o cargo com o número 456.
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A escolha do número segue a regra eleitoral: os dois primeiros dígitos correspondem ao número do partido, enquanto a candidatura ao Senado é identificada por três algarismos. Eleitores que desejarem votar em Aécio deverão digitar 456 na urna eletrônica.
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Nascido em Belo Horizonte, Aécio Neves é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Ele é filho do ex-deputado federal Aécio Ferreira da Cunha e neto do ex-presidente Tancredo Neves.
Ao longo da carreira, Aécio foi eleito deputado federal e governador de Minas Gerais por dois mandatos. Em 2010, foi eleito senador, cargo que exerceu entre 2011 e 2018. Em 2014, disputou a Presidência da República pelo PSDB e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff (PT).
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Na atual campanha ao Senado, Aécio defende uma atuação de centro no Congresso e afirma que pretende dialogar com diferentes correntes políticas.