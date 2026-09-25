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SENADO MG

Aécio Neves 2026: saiba o número do candidato ao Senado por Minas

O ex-governador e neto de Tancredo Neves concorre pelo PSDB; veja a trajetória e as propostas do economista que busca uma vaga em Brasília

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AC
Ana Clara Moyen*
AC
Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
25/09/2026 21:45

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Aécio Neves 2026: saiba o número do candidato ao Senado por Minas
Aécio Neves, candidato do PSDB ao Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026 crédito: Jair Amaral/EM

O ex-governador Aécio Neves é candidato a uma vaga no Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026. Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o político disputará o cargo com o número 456.

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A escolha do número segue a regra eleitoral: os dois primeiros dígitos correspondem ao número do partido, enquanto a candidatura ao Senado é identificada por três algarismos. Eleitores que desejarem votar em Aécio deverão digitar 456 na urna eletrônica.

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Nascido em Belo Horizonte, Aécio Neves é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Ele é filho do ex-deputado federal Aécio Ferreira da Cunha e neto do ex-presidente Tancredo Neves.

Ao longo da carreira, Aécio foi eleito deputado federal e governador de Minas Gerais por dois mandatos. Em 2010, foi eleito senador, cargo que exerceu entre 2011 e 2018. Em 2014, disputou a Presidência da República pelo PSDB e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff (PT).

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Na atual campanha ao Senado, Aécio defende uma atuação de centro no Congresso e afirma que pretende dialogar com diferentes correntes políticas.

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