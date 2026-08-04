Aécio Neves decide não disputar eleições em 2026
Presidente do PSDB continuará à frente do partido, mirando protagonismo da legenda em 2030
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Cortejado por praticamente todos os candidatos ao governo de Minas Gerais, Aécio Neves decidiu não disputar eleições em 2026.
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Ele chegou a ventilar a possibilidade de disputar o Palácio do Planalto.
E liderava boa parte das pesquisas para o Senado.
Aécio decidiu, no entanto, se concentrar na Presidência do PSDB e liderar o que ele chama de “resgate” do partido para as eleições de 2030.
A decisão, que será anunciada na noite desta terça-feira, 4, mexerá com a corrida ao Senado.
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Sem Aécio, despontam nomes como Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD), Marcelo Aro (PP) e Domingos Sávio (PL).