Lula marca encontros com Bernie Sanders, Mamdani e presidente do Uruguai em NY

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem encontros marcados com o senador democrata Bernie Sanders, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o presidente do Uruguai, seu aliado Yamandú Orsi, nesta segunda-feira (21/9).

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Em agenda reduzida, o petista está em Nova York para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde discursará na terça (22/9) logo pela manhã.

Lula permanecerá na residência do representante do Brasil na ONU no transcorrer da segunda, de acordo com seus aliados. O petista teria recebido aproximadamente 30 pedidos de encontros com diferentes líderes, mas terminou alinhando poucos encontros.

Ele chegou à cidade no início da noite deste domingo (20/9) e, a princípio, voltará ao Brasil logo após discursar na terça, para seguir em agenda eleitoral para o pleito que disputa no próximo dia 4 de outubro.

Reuniões marcadas e possíveis contatos

A reunião com Mamdani foi feita a pedido do próprio prefeito de Nova York. Já o senador Bernie Sanders, socialista democrata, é um aliado de longa data de Lula, com quem o petista já se encontrou.

Yamandú é um dos últimos aliados de esquerda de Lula na América Latina, em um momento no qual a região tem sido predominada pela eleição de líderes de direita.

A grande dúvida é se o presidente terá ou não algum momento de conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um momento delicado da relação bilateral. Até aqui não há reunião prevista, e seus auxiliares calculam que seria difícil que ocorresse.

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Os dois, no entanto, podem conversar nos bastidores da ONU, como já ocorreu no ano passado.