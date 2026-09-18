O que significa 'pixuleco', crítica de Gilmar Mendes a André Mendonça

Em sessão plenária no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (15/9), o ministro Gilmar Mendes chamou André Mendonça de “pixuleco” e “boneco eleitoral”. A acusação ocorreu em meio ao julgamento da validade de um relatório da Polícia Federal sobre a relação entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro — mas o que ela significa?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Origem da gíria

“Pixuleco” deriva de “pixulé”, palavra registrada pela primeira vez em 1933 no conto “Paulinho perna torta” pelo escritor e jornalista João Antônio. Na obra, “Pixulé” se referia a uma pequena quantia de dinheiro recebida por um engraxate.

Leia Mais

Durante investigações sobre desvio de dinheiro da operação Lava Jato, em 2015, foi revelado que “pixuleco” vinha sendo utilizado como sinônimo de “propina” pelo então tesoureiro do PT. Ambas as palavras, portanto, passaram a ser utilizadas para se referir ao dinheiro que compra informações ou influência de forma ilícita.

Ainda nessa época, “pixuleco” ganhou nova conotação depois que, durante manifestações a favor da Lava Jato e do impeachment de Dilma, bonecos infláveis de Lula e Rousseff receberam esse apelido. Desde então, “pixuleco” passou a ser associada a grandes bonecos utilizados em manifestações políticas.

Contexto em que foi utilizada

O ponto central do julgamento não é a suspeição do ministro Alexandre de Moraes em outros processos, mas a legalidade do relatório da Polícia Federal sobre sua atuação que foi encomendado por André Mendonça. A PGR argumenta que o documento possui vícios de elaboração e foi produzido sem a devida competência, pedindo sua anulação completa.

Nesse contexto, Gilmar Mendes criticou a conduta de Mendonça por ter tentado afastar Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, na semana anterior e ressaltou o interesse “evidente, acachapante, extravagante,” do colega. Também afirmou que, por esse motivo, era evidente que Mendonça se tratava ‘de um pixuleco, de um boneco eleitoral’.

A intenção por trás da ofensa foi ressaltar o papel do ministro no cenário eleitoral e acusá-lo de estar abusando do poder para favorecer aliados políticos. Mendes também mencionou o dia 7 de setembro em sua fala, dia em que Mendonça participou de um ato bolsonarista na Avenida Paulista no qual foi homenageado com um boneco inflável em sua imagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria