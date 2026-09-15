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CRISE NO STF

Gilmar faz provocações religiosas a Mendonça e diz que "em nome de Deus já se fez muita patifaria'

O ministro André Mendonça é pastor evangélico na Igreja Presbiteriana do Brasil e foi acusado por Gilmar Mendes de atuar com viés político-eleitoral para expor as mensagens de Vorcaro com Alexandre de Moraes, segundo relatório da PF

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LM
LUÍSA MARTINS
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LUÍSA MARTINS
Repórter
15/09/2026 15:45

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Ministro Gilmar Mendes em seção
Ministro Gilmar Mendes em seção crédito: Antonio Augusto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), adotou uma série de provocações de cunho religioso para criticar a atuação do ministro André Mendonça, que é pastor evangélico na Igreja Presbiteriana do Brasil. 

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O decano acusou Mendonça de atuar com viés político-eleitoral e esperar o início das campanhas para expor as mensagens que, segundo a PF (Polícia Federal) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou ao ministro Alexandre de Moraes. 

"Em outra oportunidade eu disse: separem o Supremo das eleições. Contrário do que se faz aqui. Tentaram arrastar o STF para esse tipo de prática e pensam que vão ficar imunes e impunes. Em nome de Deus. Como em nome de Deus já se fez muita patifaria." 

Gilmar também citou a liminar em que Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, das funções — medida depois revertida por decisão do ministro Flávio Dino. 

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"O sujeito tem que se algemar antes de fazer esse tipo de coisa. Quando ele tiver em tentação, tem que pedir que Deus interceda e não faça. Porque submeter uma instituição com tantos problemas a esse tipo de vexame é de uma falta de noção que eu jamais vi."

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