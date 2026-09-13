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SAÚDE

Caiado sai do hospital e dispara contra crise no STF e nos Poderes

Presidenciável retoma a campanha após pneumonia e defende que o país precisa de um líder com "mãos limpas" para reordenar a democracia

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RN
Ronayre Nunes
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Ronayre Nunes
Repórter
13/09/2026 19:50

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Caiado apresenta boa evolução após diagnóstico de pneumonia
Ronaldo Caiado, candidato à Presidência pelo PSD está estável após diagnóstico de pneumonia, conforme boletim médico crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na tarde deste domingo (13/9). Ele estava internado desde a última quinta-feira (10/9) para tratar um quadro de pneumonia, inicialmente diagnosticado como faringite.

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Ao deixar a unidade de saúde, Caiado falou com jornalistas e criticou a crise instalada no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele afirmou nunca ter visto um momento tão "desestruturante das instituições que comandam os Poderes" em toda sua trajetória política.

Crise nos Poderes

Para o presidenciável, o foco dos poderes deveria ser as eleições de outubro. Segundo ele, a sociedade precisa pensar que, em 21 dias, levará dois candidatos ao segundo turno para eleger quem tiver as melhores credenciais para reordenar a democracia brasileira.

Caiado destacou que os escândalos atuais afetam todos os segmentos do Executivo, Legislativo e Judiciário. "O momento leva a sociedade brasileira a pensar que não está sobrando nenhum poder para representá-la", disse.

Ele defendeu que o próximo presidente do Brasil precisa ter moral, experiência e a coragem de "poder, com mãos limpas, traçar diretrizes para o povo brasileiro acreditar que existe o Estado para proteger o cidadão".

Na avaliação de Caiado, o Estado atualmente "só constrói escândalos, desvios de dinheiro". Ele citou dados de que mais de R$ 600 bilhões foram desviados por corrupção no ano passado, afetando aposentadorias.

Mencionou ainda o caso Vorcaro, que movimentou R$ 80 bilhões e, segundo ele, envolveu "os dois pontos polarizados da política nacional", citando o governo Lula e o candidato Flávio Bolsonaro. Caiado afirmou que sai do hospital pronto para retomar seus compromissos de campanha.

*Com informações da Agência Estado

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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