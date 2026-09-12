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Lula e Zema "passaram de ano, mas vão precisar de reforço", diz Gabriel

Em sabatina do jornal Estado de Minas e TV Alterosa, candidato do MDB avalia governos estadual e federal

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
12/09/2026 06:00

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Gabriel Azevedo em sabatina do Estado de Minas com a TV Alterosa
Gabriel Azevedo em sabatina do Estado de Minas com a TV Alterosa crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Questionado durante sabatina do jornal Estado de Minas e TV Alterosa sobre qual nota daria aos governos Romeu Zema (Novo) e Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato ao governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo (MDB), disse que ambos precisam estudar mais.

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“Ambos passaram de ano, mas vão precisar de aulas de reforço em determinados temas”, disse. Questionado se a nota seria seis, Azevedo afirmou que “tem escola que a média é cinco, tem outras que são seis”.

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Gabriel abriu a série de sabatinas do Estado de Minas e TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas. Na próxima terça-feira (15/9), será a vez do candidato do PL, Flávio Roscoe.

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