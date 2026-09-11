Caiado é diagnosticado com pneumonia e segue internado em São Paulo

O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade hospitalar na tarde de quinta-feira (10/9) com um quadro de faringite aguda, mas análises clínicas levaram ao diagnóstico de pneumonia.

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Em um primeiro momento, a médica cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar afirmou, em nota enviada à imprensa, que o candidato precisou tomar medicação intravenosa para tratamento e acompanhamento médico, de modo a “acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha”.

No entanto, Caiado foi submetido a uma tomografia de tórax que confirmou diagnóstico de pneumonia. “Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado”, informou a médica.

Ainda segundo o comunicado, Caiado está clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica. Não há previsão de alta hospitalar.

Caiado comenta quebra de sigilo no STF

Apesar da condição de internação, o presidenciável se manifestou nas redes sociais sobre a quebra de sigilo de parte dos procedimentos envolvendo investigações do Caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF). Na manhã desta sexta-feira (11/9), ele escreveu no X (antigo Twitter) que “mesmo no hospital, continua atento a tudo”.

“A queda do sigilo escancarou que o escândalo vai muito além das especulações, teve acesso antecipado a dados sigilosos, articulações de fuga na véspera de prisões e o envolvimento direto de políticos e "autoridades" em apurações de lavagem de dinheiro, o que já esperávamos. Ainda falta derrubar o sigilo das investigações sobre o INSS para expor tudo, aí o pacote fica completo. O povo quer isso!”, escreveu.

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