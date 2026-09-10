Caiado é internado em São Paulo
Candidato à Presidência da República deu entrada em hospital para tomar medicação intravenosa, nesta quinta-feira (10/9)
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O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi internado na manhã desta quinta-feira (10/9) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP).
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De acordo com a médica Ludhmila Abrahão Hajjar, em nota enviada à imprensa, o candidato apresentou um quadro de faringite aguda e precisou dar entrada hospitalar para tomar medicação intravenosa.
Ainda conforme o comunicado, o objetivo da internação é "acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha".
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Ainda não há previsão de alta hospitalar. À reportagem, a assessoria de Caiado relatou que vai aguardar a evolução do quadro dele para novas informações.
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A agenda do ex-governador de Goiás para o dia previa participação em uma sabatina na cidade de São Paulo.