Mendonça homologa delação de Antonio Carlos Freixo, o "Mineiro", no caso Master

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou a delação premiada do empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como "Mineiro", suspeito de envolvimento no esquema do Banco Master. A informação foi revelada ao Correio por fontes ligadas ao caso. Com isso, o caso Master tem a primeira delação confirmada em nove meses de investigação.

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No acordo de delação, o empresário afirmou que era responsável por "gerar dinheiro vivo para a equipe de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master". Os recursos seriam entregues em malas para Vorcaro e, de acordo com ele, foram usados no pagamento de propina.

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O delator diz ter movimentado R$ 1,3 bilhão entre 2020 e 2025. Freixo é dono da Entre Investimentos, fundo usado para repassar dinheiro ao filme Dark Horse, que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os recursos enviados ao longa também são alvos da investigação.