Quem é a embaixadora de BH que teve o visto revogado pelos EUA

A embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti está no centro de uma das mais recentes crises diplomáticas entre Brasília e Washington. Aos 72 anos, a diplomata tem uma trajetória de quase cinco décadas no serviço exterior brasileiro, com passagens por cargos de destaque no Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), nas Nações Unidas e em embaixadas brasileiras na Europa e na América do Sul.

Nascida em Belo Horizonte (MG), Viotti é economista e diplomata de carreira. Ela ingressou no serviço diplomático em 1976 após concluir o Curso de Preparação à Carreira Diplomática do Instituto Rio Branco. Em 1978, graduou-se em Economia e, posteriormente, concluiu pós-graduação na área pela Universidade de Brasília (UnB). Também atuou como professora de História das Ideias Políticas no próprio Instituto Rio Branco.

Ao longo da carreira, ocupou funções no Itamaraty ligadas a organismos multilaterais, direitos humanos e política bilateral. Foi subsecretária-geral para a Ásia e o Pacífico e sherpa dos BRICS, além de ter dirigido departamentos de Direitos Humanos e de Organismos Internacionais.

Um dos principais cargos da carreira de Viotti foi o de representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU), entre 2007 e 2013. No período, também chefiou a delegação brasileira no Conselho de Segurança da ONU e presidiu o órgão em 2010 e 2011.

Depois, foi embaixadora do Brasil na Alemanha, entre 2013 e 2016, e chefe de gabinete do secretário-geral da ONU, António Guterresm de 2017 a 2021.

Em 2023, foi indicada para comandar a Embaixada do Brasil em Washington. Aprovada pelo Senado em maio daquele ano, tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Ela assumiu oficialmente a repressentação brasileira nos EUA em junho de 2023 e permanece no cargo desde então.

Condecorações

Viotti também recebeu a Ordem do Mérito Militar, no grau de Oficial Especial, em 1997, e a Ordem de Rio Branco, no grau de Grande Oficial, em 2000.

Entenda o caso

O governo dos EUA anunciou nesta terça-feira (4/7) a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington.

A decisão foi comunicada pelo Departamento de Estado norte-americano, que atribuiu a medida ao que classificou como demora do governo brasileiro em conceder o agréement, autorização diplomática necessária, para a nomeação de Daniel Perez como novo embaixador dos EUA em Brasília.

Até o momento, o governo brasileiro não se manifestou oficialmente sobre a decisão. O Itamaraty também não foi informado pelos canais diplomáticos.



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Vale lembrar que a medida não representa a expulsão de Viotti do território norte-americano. De acordo com o governo dos EUA, a embaixadora poderá continuar no país, embora com o visto invalidado.