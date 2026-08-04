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AÇÕES VIOLENTAS

Grupo planejava ação com explosivos durante período eleitoral

Investigações da Polícia Civil revelam planos de invasão e manuais táticos compartilhados entre jovens de cinco estados

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Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
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Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Repórter
04/08/2026 17:45

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Operação mira grupo que planejava ataques em Brasília nas eleições
Operação mira grupo que planejava ataques em Brasília nas eleições crédito: Divulgação/ PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou nesta terça-feira (4/8) a Operação Rede Interrompida contra um grupo investigado por discutir ações violentas para o período eleitoral de 2026.

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Segundo a PCDF, os suspeitos compartilhavam manuais para fabricação de explosivos. As comunicações analisadas durante as investigações mostram várias referências a Brasília como destino de uma mobilização prevista para ocorrer durante o período eleitoral.

Entre os elementos identificados pela investigação está o compartilhamento de manuais para fabricação de artefatos explosivos. O grupo também discutia invasões de edificações, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas e de modelos tridimensionais de prédios situados na região central da capital federal.

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A operação teve como alvo oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, nos estados de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul.

Com a ajuda de investigadores desses estados, as diligências buscam esclarecer o grau de organização do grupo e o estágio de desenvolvimento das ações discutidas pelos envolvidos.

Medidas cautelares foram adotadas com o objetivo de preservar provas digitais e materiais, apreender dispositivos eletrônicos, identificar outras possíveis conexões desconhecidas e reunir mais elementos para o avanço das investigações.

O inquérito apura, em tese, os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, apologia ao crime ou ao criminoso e delitos previstos na legislação antirracismo.

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A PCDF informou que os fatos não foram enquadrados até o momento na Lei de Terrorismo. As investigações prosseguem para apurar autoria, materialidade e circunstâncias de possíveis infrações penais.

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