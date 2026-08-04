Nunes Marques destaca confiança nas urnas após ataques de Flávio Bolsonaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, reforçou nessa segunda-feira (3/8) a confiança no sistema eletrônico de votação e classificou a urna eletrônica como um "patrimônio da democracia brasileira".

A declaração foi feita durante o lançamento da primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, iniciativa que prevê atividades em todo o país para ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento das eleições.

A manifestação ocorre em meio à retomada de ataques às urnas eletrônicas por parte do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do partido à Presidência da República. Nas últimas semanas, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) cobravam de Nunes Marques uma defesa mais enfática do sistema eleitoral diante das declarações do parlamentar.

Ao anunciar a programação da semana, o presidente do TSE afirmou que as ações buscam ampliar a transparência do processo eleitoral e demonstrar a segurança do sistema. "O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, da informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, a auditabilidade e a permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui patrimônio da democracia brasileira", afirmou.

Nunes Marques também destacou que a Justiça Eleitoral manterá abertas as portas para a fiscalização e o acompanhamento das eleições. "As portas da Justiça Eleitoral permanecem abertas para quem deseja conhecer, acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. Transparência não é apenas um compromisso desta instituição. É um dos pilares sobre os quais se sustenta a confiança da sociedade nas eleições brasileiras", disse.

Demonstrações públicas

A Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação é promovida pelo TSE em parceria com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de todo o país. Ao longo desta semana, serão realizadas demonstrações públicas das urnas eletrônicas, atividades educativas, visitas guiadas e ações voltadas ao esclarecimento da população sobre o funcionamento do sistema.

Nessa segunda-feira, o tribunal promoveu, pela primeira vez, a abertura de uma urna eletrônica e apresentou o equipamento e o sistema de votação a estudantes do ensino médio do Distrito Federal. Segundo o TSE, a iniciativa faz parte da estratégia de aproximação com a sociedade e de divulgação das etapas do processo eleitoral antes das eleições de outubro.

Ataques de Flávio Bolsonaro

As declarações de Nunes Marques ocorrem após Flávio Bolsonaro voltar a questionar a segurança das urnas eletrônicas. No mês passado, durante reunião com diplomatas, o senador afirmou que as urnas utilizadas no Brasil teriam a mesma origem das produzidas pela empresa Smartmatic e citou um suposto relatório da CIA sobre vulnerabilidades em eleições na Venezuela.

Na ocasião, Flávio declarou que "muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras são da mesma empresa" e mencionou suspeitas de fraudes envolvendo o sistema eletrônico venezuelano.

O TSE, entretanto, já havia desmentido essa informação. Em nota publicada originalmente em 2020 e atualizada em 8 de julho de 2026, o tribunal reiterou que as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras não são fornecidas pela Smartmatic.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar das críticas feitas ao sistema nas últimas semanas, Flávio Bolsonaro voltou atrás no último domingo e disse que aceitará o resultado das eleições de outubro e disse acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral atuará de forma imparcial na condução do pleito.

