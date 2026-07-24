Quem são as peças no xadrez político de Minas para as eleições de 2026?

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A menos de três meses das eleições de outubro de 2026, a disputa pelo governo de Minas Gerais se intensifica em um cenário redefinido pela renúncia de Romeu Zema (Novo) ao cargo em março, para se dedicar à pré-candidatura à Presidência da República. Com o então vice, Mateus Simões (PSD), agora no comando do Palácio Tiradentes, as articulações políticas entram na fase final.

Do lado da oposição, o deputado federal Patrus Ananias (PT) já oficializou sua pré-candidatura, com apoio declarado do presidente Lula, e negocia uma aliança com o PSB, tendo o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares como um dos nomes cotados para compor a chapa.

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Quem são os principais nomes na disputa pelo governo de Minas?

Além das figuras já mencionadas, outros políticos de peso estão posicionados para a eleição. O tabuleiro atual inclui nomes de diferentes espectros ideológicos, cada um com capital político próprio e estratégias definidas para a reta final da campanha:

Mateus Simões (PSD) : atual governador de Minas Gerais. Assumiu o cargo em 22 de março de 2026, após a renúncia de Romeu Zema, e é o candidato à reeleição pela base governista. Nas pesquisas mais recentes, aparece em posição distante da liderança, oscilando entre 5% e 8% das intenções de voto.

Cleitinho Azevedo (Republicanos) : senador da República, lidera com folga as principais pesquisas de intenção de voto, com números que variam entre 27% e 40% conforme o instituto e o cenário testado. Sua candidatura, no entanto, ainda não foi formalmente confirmada, com anúncio esperado para 25 de julho.

Alexandre Kalil (PDT) : ex-prefeito de Belo Horizonte, aparece de forma consistente em segundo lugar nas pesquisas e é o principal nome de oposição ao campo de centro-direita. Recentemente teve a condenação por improbidade administrativa revertida pelo TJMG, recuperando os direitos políticos para a disputa.

Patrus Ananias (PT) : deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte, oficializou a pré-candidatura em 20 de julho de 2026, com o objetivo de garantir um palanque a Lula no estado.

Carlos Viana (Podemos): senador da República, possui uma base eleitoral sólida no estado e se apresenta como pré-candidato ao Executivo mineiro.

Como estão as articulações do atual governo?

O ex-governador Romeu Zema (Novo) renunciou em março para concorrer à Presidência da República, deixando a articulação de sua sucessão nas mãos do atual governador, Mateus Simões (PSD). O desafio de Simões é consolidar a ampla base aliada herdada de Zema, que já conta com o apoio de PP e União Brasil, e tentar atrair o PL, hoje mais próximo de Cleitinho, para fortalecer sua candidatura à reeleição.

E a oposição, como se organiza?

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Do outro lado, o PT de Patrus Ananias negocia uma aliança com o PSB para compor a chapa, com Jarbas Soares entre os nomes cotados para a vice. A composição ainda não está fechada: em reunião realizada em 21 de julho de 2026, as duas legendas discutiram a construção de uma candidatura de unidade no campo de oposição, mas terminaram sem acordo definitivo. A expectativa é que as tratativas avancem até as convenções partidárias, previstas para o fim de julho e início de agosto.