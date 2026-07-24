Defesa nega que Bolsonaro tenha atendido ligação de Alexandre Frota
Advogado afirma que ex-presidente não tem acesso a celular e ressalta que Frota e Bolsonaro não mantêm contato "há muito tempo"
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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nessa quinta-feira (24/7) que ele tenha atendido uma ligação telefônica do vereador Alexandre Frota (PDT). Em nota, o advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que Bolsonaro não tem acesso a telefone celular e cumpre "rigorosamente" as restrições impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no regime de prisão domiciliar.
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Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro. A insinuação — tão…— Paulo Cunha Bueno (@paulocunhabueno) July 23, 2026
Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro. A insinuação — tão…
— Paulo Cunha Bueno (@paulocunhabueno) July 23, 2026 " target="_blank">
A manifestação foi divulgada após uma transmissão ao vivo da rádio TMC, na qual Frota participou de uma entrevista. Durante o programa, o vereador foi desafiado pelos apresentadores a ligar para alguém para "fazer as pazes". Em seguida, uma chamada telefônica foi realizada e uma voz atribuída a Bolsonaro atendeu dizendo apenas "alô", antes de desligar.
Na sequência, uma das apresentadoras diz reconhecer a voz, enquanto Frota não revelou quem teria recebido a ligação e mudou de assunto.
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Restrições da prisão domiciliar
Na nota, Paulo Cunha Bueno sustentou que Bolsonaro não tem qualquer aparelho telefônico. A defesa também ponderou que todas as pessoas autorizadas a entrar na residência de Bolsonaro, incluindo médicos, prestadores de serviço e advogados, passam por revista e são obrigadas a entregar celulares, tablets, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos à equipe de segurança responsável pela vigilância do imóvel.
Ainda de acordo com Bueno, uma busca e apreensão realizada recentemente na residência do ex-presidente não encontrou aparelhos celulares em sua posse.
"Insinuação maldosa"
No comunicado, o advogado classificou o episódio como "patético" e disse que a hipótese de Bolsonaro ter atendido a ligação é uma "insinuação tão maldosa quanto teatral". Bueno também destacou que Bolsonaro e Alexandre Frota não mantêm contato "há muito tempo", em razão de divergências públicas entre os dois.
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Alexandre Frota e Jair Bolsonaro romperam politicamente em 2019. O então deputado federal passou a fazer críticas ao governo e declarou estar "decepcionado" com as atitudes do então presidente. Desde então, os dois não voltaram a manter relação pública.