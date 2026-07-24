Defesa nega que Bolsonaro tenha atendido ligação de Alexandre Frota

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nessa quinta-feira (24/7) que ele tenha atendido uma ligação telefônica do vereador Alexandre Frota (PDT). Em nota, o advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que Bolsonaro não tem acesso a telefone celular e cumpre "rigorosamente" as restrições impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no regime de prisão domiciliar.

Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro. A insinuação — tão… — Paulo Cunha Bueno (@paulocunhabueno) July 23, 2026

Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro. A insinuação — tão…

— Paulo Cunha Bueno (@paulocunhabueno) July 23, 2026 " target="_blank">

A manifestação foi divulgada após uma transmissão ao vivo da rádio TMC, na qual Frota participou de uma entrevista. Durante o programa, o vereador foi desafiado pelos apresentadores a ligar para alguém para "fazer as pazes". Em seguida, uma chamada telefônica foi realizada e uma voz atribuída a Bolsonaro atendeu dizendo apenas "alô", antes de desligar.

Na sequência, uma das apresentadoras diz reconhecer a voz, enquanto Frota não revelou quem teria recebido a ligação e mudou de assunto.

Restrições da prisão domiciliar

Na nota, Paulo Cunha Bueno sustentou que Bolsonaro não tem qualquer aparelho telefônico. A defesa também ponderou que todas as pessoas autorizadas a entrar na residência de Bolsonaro, incluindo médicos, prestadores de serviço e advogados, passam por revista e são obrigadas a entregar celulares, tablets, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos à equipe de segurança responsável pela vigilância do imóvel.

Ainda de acordo com Bueno, uma busca e apreensão realizada recentemente na residência do ex-presidente não encontrou aparelhos celulares em sua posse.

"Insinuação maldosa"

No comunicado, o advogado classificou o episódio como "patético" e disse que a hipótese de Bolsonaro ter atendido a ligação é uma "insinuação tão maldosa quanto teatral". Bueno também destacou que Bolsonaro e Alexandre Frota não mantêm contato "há muito tempo", em razão de divergências públicas entre os dois.

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Alexandre Frota e Jair Bolsonaro romperam politicamente em 2019. O então deputado federal passou a fazer críticas ao governo e declarou estar "decepcionado" com as atitudes do então presidente. Desde então, os dois não voltaram a manter relação pública.

