Assine
overlay
Início Política
REPERCUSSÃO

Defesa nega que Bolsonaro tenha atendido ligação de Alexandre Frota

Advogado afirma que ex-presidente não tem acesso a celular e ressalta que Frota e Bolsonaro não mantêm contato "há muito tempo"

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
24/07/2026 08:57 - atualizado em 24/07/2026 09:05

compartilhe

SIGA
×
Alexandre Frota e Jair Bolsonaro
Alexandre Frota e Jair Bolsonaro romperam politicamente em 2019 crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nessa quinta-feira (24/7) que ele tenha atendido uma ligação telefônica do vereador Alexandre Frota (PDT). Em nota, o advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que Bolsonaro não tem acesso a telefone celular e cumpre "rigorosamente" as restrições impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no regime de prisão domiciliar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro. A insinuação — tão…

— Paulo Cunha Bueno (@paulocunhabueno) July 23, 2026 " target="_blank">

A manifestação foi divulgada após uma transmissão ao vivo da rádio TMC, na qual Frota participou de uma entrevista. Durante o programa, o vereador foi desafiado pelos apresentadores a ligar para alguém para "fazer as pazes". Em seguida, uma chamada telefônica foi realizada e uma voz atribuída a Bolsonaro atendeu dizendo apenas "alô", antes de desligar.

Na sequência, uma das apresentadoras diz reconhecer a voz, enquanto Frota não revelou quem teria recebido a ligação e mudou de assunto.

Leia Mais

Restrições da prisão domiciliar

Na nota, Paulo Cunha Bueno sustentou que Bolsonaro não tem qualquer aparelho telefônico. A defesa também ponderou que todas as pessoas autorizadas a entrar na residência de Bolsonaro, incluindo médicos, prestadores de serviço e advogados, passam por revista e são obrigadas a entregar celulares, tablets, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos à equipe de segurança responsável pela vigilância do imóvel.

Ainda de acordo com Bueno, uma busca e apreensão realizada recentemente na residência do ex-presidente não encontrou aparelhos celulares em sua posse.

"Insinuação maldosa"

No comunicado, o advogado classificou o episódio como "patético" e disse que a hipótese de Bolsonaro ter atendido a ligação é uma "insinuação tão maldosa quanto teatral". Bueno também destacou que Bolsonaro e Alexandre Frota não mantêm contato "há muito tempo", em razão de divergências públicas entre os dois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alexandre Frota e Jair Bolsonaro romperam politicamente em 2019. O então deputado federal passou a fazer críticas ao governo e declarou estar "decepcionado" com as atitudes do então presidente. Desde então, os dois não voltaram a manter relação pública.

Tópicos relacionados:

alexandre-frota celular jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay