Milei chega nesta sexta em SP para convenção de Flávio Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, está confirmado na convenção que irá oficializar o senador Flávio Bolsonaro como candidato do PL na disputa pelo Palácio do Planalto. Milei desembarca nesta sexta-feira (24/7) na capital paulista.

O presidente argentino já deu declarações públicas em apoio à candidatura de Flávio. No entanto, a presença de Milei na convenção é um gesto de maior simbolismo.

A expectativa é que Milei e a comitiva argentina sejam recebidos pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por políticos do campo da direita, entre eles o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Além da participação na convenção, Milei terá um encontro reservado com Flávio e Tarcísio na manhã de sábado. A expectativa é que o encontro seja um café da manhã antes do início do evento e servirá para uma conversa entre os três líderes. Na sequência, eles devem seguir juntos para a convenção do PL.

O partido também convida o presidente argentino para fazer um discurso durante o evento. A informação foi confirmada pelo coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN). Segundo ele, os detalhes da participação ainda estão sendo alinhados com a equipe do presidente argentino. “Javier Milei será convidado a discursar no sábado. Estamos discutindo com o cerimonial dele”, afirmou.

A visita de Milei coloca a candidatura de Flávio no radar do movimento chamado “onda azul”. O nome está sendo utilizado para definir o movimento conservador que está elegendo políticos de direita em diferentes países da América do Sul.

A aproximação entre Flávio e Milei ganhou força no fim do mês passado, quando o senador esteve em Buenos Aires para uma reunião de cerca de uma hora com o presidente argentino na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência. Na ocasião, Flávio afirmou que os dois discutiram o avanço da direita na América Latina e medidas econômicas adotadas pelo governo argentino.

Ao lado de nomes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Milei é citado com frequência por Flávio como um exemplo de político de direita que está transformando o seu país com medidas defendidas pelo campo conservador.

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Prometendo reunir os principais nomes da direita paulista e nacional, a convenção que oficializará a candidatura de Flávio Bolsonaro será realizada no estádio do Pacaembu, na capital paulista.