Michelle ensinou Bolsonaro a beijar na boca, diz líder do PL
Deputado contou que ex-primeira-dama "ficou dando aula" e "foi perseverante" para o companheiro aprender a carícia
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Segundo o deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) quem ensinou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a beijar na boca.
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O relato foi feito no podcast “Michelle”, do Uol. Sóstenes foi entrevistado no primeiro episódio e sugeriu que fosse abordado o início do relacionamento entre a ex-primeira-dama e Bolsonaro.
Michelle ensinou Bolsonaro a beijar
“Eu só vou dar uma palinha de que ela falou que ele não sabia beijar. E quem ensinou ele beijar foi ela. Falou: ‘Você beija mal para caramba’, no primeiro beijo”, disse o deputado.
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O líder do PL contou que Michelle “ficou dando aula” para Bolsonaro aprender a carícia: “Ela foi perseverante. E é hilário ela te contar toda a história com riqueza de detalhes que só a Michelle tem”. A ex-primeira-dama não quis dar entrevista.
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Michelle e Jair Bolsonaro começaram a se relacionar em meados de 2007, quando ela tinha 25 anos e ele, 52. O casal registrou união civil no mesmo ano, após cerca de 6 meses de relacionamento, e permanece junto até hoje.