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Eleições 2026

Simoes diz que candidatura de Zema prejudica alianças em MInas

No entanto, o governador defende que seu antecessor siga na disputa e diz que ele é o melhor candidato entre todos os postulantes ao Planalto

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Alessandra Mello
Bertha Maakaroun
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
10/07/2026 16:00

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Governador Mateus Simões participa do EM Entrevista
Governador Mateus Simões participa do EM Entrevista crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O governador de Minas, Mateus Simões (PSD), declarou que a candidatura a presidente do ex-governador Romeu Zema (Novo) prejudica a formação de alianças em torno de sua campanha no estado, mas ainda assim defende que o político mineiro dispute o Palácio do Planalto.

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“Não tenho nenhum desejo de que o Romeu Zema recue. Eu só teria uma vida muito mais fácil aqui se eles compusessem lá”, disse o governador se referindo às candidaturas da direita que vão disputar o Palácio do Planalto. 

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Simões ressaltou que chegou a dizer em uma entrevista que, para sua campanha, seria mais conveniente que Zema não disputasse a Presidência da República, o que foi interpretado como um desejo de que ele desistisse. "Conveniência não é desejo não, para mim era mais fácil, é só isso", afirmou. 

Segundo ele, no cenário nacional, se houvesse uma frente bolsonarista que encabeçasse as propostas que Zema vem fazendo, a eleição “estava resolvida”.

 

“Porque nós representamos, nós políticos de centro direita, a maior parte da população do estado de Minas Gerais, eu não tenho dúvida disso”, afirma.

Somado a isso, ele também destacou a dificuldade que o PT enfrenta no estado para lançar candidatos, o cenário para ele seria mais fácil. “O problema é que esse cenário não existe hoje por conta da candidatura presidencial do governador”, afirmou.

Mas, apesar dessa dificuldade, o governador afirma que entre os candidatos presidenciais colocados, “ninguém melhor do que o ex-governador Romeu Zama para enfrentar o que o Brasil vai precisar enfrentar ano que vem”. 

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Leia a entrevista na íntegra na edição impressa desta sexta-feira (10/7) e também no www.em.com.br.

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