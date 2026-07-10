Simoes diz que candidatura de Zema prejudica alianças em MInas

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador de Minas, Mateus Simões (PSD), declarou que a candidatura a presidente do ex-governador Romeu Zema (Novo) prejudica a formação de alianças em torno de sua campanha no estado, mas ainda assim defende que o político mineiro dispute o Palácio do Planalto.

“Não tenho nenhum desejo de que o Romeu Zema recue. Eu só teria uma vida muito mais fácil aqui se eles compusessem lá”, disse o governador se referindo às candidaturas da direita que vão disputar o Palácio do Planalto.

Simões ressaltou que chegou a dizer em uma entrevista que, para sua campanha, seria mais conveniente que Zema não disputasse a Presidência da República, o que foi interpretado como um desejo de que ele desistisse. "Conveniência não é desejo não, para mim era mais fácil, é só isso", afirmou.

Segundo ele, no cenário nacional, se houvesse uma frente bolsonarista que encabeçasse as propostas que Zema vem fazendo, a eleição “estava resolvida”.

“Porque nós representamos, nós políticos de centro direita, a maior parte da população do estado de Minas Gerais, eu não tenho dúvida disso”, afirma.

Somado a isso, ele também destacou a dificuldade que o PT enfrenta no estado para lançar candidatos, o cenário para ele seria mais fácil. “O problema é que esse cenário não existe hoje por conta da candidatura presidencial do governador”, afirmou.

Mas, apesar dessa dificuldade, o governador afirma que entre os candidatos presidenciais colocados, “ninguém melhor do que o ex-governador Romeu Zama para enfrentar o que o Brasil vai precisar enfrentar ano que vem”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa desta sexta-feira (10/7) e também no www.em.com.br.