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MEMÓRIA E FUTURO

Assembleia aprova criação da Medalha Lô Borges

Honraria será concedida a pessoas e iniciativas de destaque na música popular mineira

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/07/2026 21:19

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Lô Borges, 73, lança um álbum inédito por ano desde 2019, sempre com letras de um único parceiro.
Lô Borges é um dos maiores nomes da música de Minas Gerais crédito: Reprodução/Redes sociais

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, nesta quarta-feira (8/7), um projeto de lei que institui a “Medalha Lô Borges”, que vai homenagear personalidades, grupos e iniciativas de destaque na música popular mineira.

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A proposta é de autoria da deputada Lohanna França (PV) e foi aprovada com 41 votos a favor e nenhum contra. Ela defendeu a memória do músico mineiro, que morreu em novembro do ano passado, aos 73 anos.

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“Cada um que já cantou ‘Quem sabe isso quer dizer amor’, na interpretação do Milton Nascimento, sabe que a gente se emociona com as músicas do Clube da Esquina e tudo que eles representam. E entende também, para além de reconhecer o nosso passado, um pouco do futuro que a gente quer construir e da nossa musicalidade”, discursou Lohanna França. A canção citada por ela é de autoria dos irmãos Lô Borges e Márcio Borges.

Medalha Lô Borges

O texto prevê que a medalha seja concedida anualmente pelo governador do estado em diferentes categorias, como criação e composição musical, interpretação e performance, inovação e experimentação sonora, entre outras.

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Após aprovação em turno único na ALMG, o projeto agora depende da sanção do governador Mateus Simões (PSD).

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