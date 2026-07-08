Assembleia aprova criação da Medalha Lô Borges

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, nesta quarta-feira (8/7), um projeto de lei que institui a “Medalha Lô Borges”, que vai homenagear personalidades, grupos e iniciativas de destaque na música popular mineira.

A proposta é de autoria da deputada Lohanna França (PV) e foi aprovada com 41 votos a favor e nenhum contra. Ela defendeu a memória do músico mineiro, que morreu em novembro do ano passado, aos 73 anos.

“Cada um que já cantou ‘Quem sabe isso quer dizer amor’, na interpretação do Milton Nascimento, sabe que a gente se emociona com as músicas do Clube da Esquina e tudo que eles representam. E entende também, para além de reconhecer o nosso passado, um pouco do futuro que a gente quer construir e da nossa musicalidade”, discursou Lohanna França. A canção citada por ela é de autoria dos irmãos Lô Borges e Márcio Borges.

Medalha Lô Borges

O texto prevê que a medalha seja concedida anualmente pelo governador do estado em diferentes categorias, como criação e composição musical, interpretação e performance, inovação e experimentação sonora, entre outras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após aprovação em turno único na ALMG, o projeto agora depende da sanção do governador Mateus Simões (PSD).

