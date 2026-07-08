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ELEIÇÕES 2026

Investigado no caso Master, Ibaneis desiste de disputar Senado

Ex-governador é apontado como articulador político de operações entre o BRB e o Master

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/07/2026 19:41

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O atual governador do Distrito Federal é Ibaneis Rocha, do MDB. Ele foi reeleito em 2022 e cumpre o segundo mandato. Formado em Direito, Ibanis presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil do DF entre 2013 e 2015.
Ibaneis cumpriu dois mandatos como governador do DF crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) desistiu de disputar uma vaga no Senado Federal em meio à pressão por acusações de envolvimento com o caso do Banco Master, a maior fraude bancária da história do Brasil.

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A informação foi confirmada pela coluna de Diego Amorim no PlatôBR. Ibaneis negou que a decisão tenha a ver com o caso Master: “Vou descansar e cuidar dos meus filhos.”

Após dois mandatos no governo do DF, ele se licenciou em março justamente para entrar na disputa pelo Senado. Sua vice, Celina Leão (PP) assumiu e é pré-candidata à reeleição.

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Ibaneis Rocha no caso Master

O ex-governador é apontado como articulador político da operação em que o Banco de Brasília (BRB) comprou carteiras e ativos do Master, com total estimado de R$ 12 bilhões. A instituição, que responde ao governo do DF, teria feito as operações para tentar salvar o banco de Daniel Vorcaro, conforme aponta a Polícia Federal.

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Em março de 2025, o BRB anunciou que compraria o Master, mas a operação foi reprovada pelo Banco Central, que tinha dúvidas sobre a "viabilidade econômico-financeira do empreendimento".

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