O que é ativismo judicial? Entenda o conceito que gera polêmica

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Uma declaração recente feita pelo candidato ao Senado Marcelo Aro sobre a necessidade de "colocar um freio no avanço do Judiciário" reacendeu o debate sobre o ativismo judicial no Brasil. A fala do ex-deputado federal se insere em uma discussão mais ampla sobre os limites e a harmonia entre os Três Poderes da República, questionando até que ponto as decisões judiciais podem influenciar áreas tradicionalmente reservadas ao Legislativo.

O que é ativismo judicial?

Ativismo judicial é o termo usado para descrever uma postura do Poder Judiciário que vai além da simples aplicação da lei. Ocorre quando juízes e tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal (STF), tomam decisões sobre temas políticos, sociais e morais que, em tese, deveriam ser definidos pelo Congresso Nacional.

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Essa atuação proativa acontece, muitas vezes, para garantir direitos fundamentais previstos na Constituição que não foram regulamentados por leis específicas. Em outros casos, a Justiça age para preencher lacunas deixadas pela omissão ou demora do Poder Legislativo em tratar de determinados assuntos que impactam a sociedade.

Como o ativismo judicial funciona na prática?

As decisões que caracterizam o ativismo judicial costumam ter grande repercussão e alteram diretamente a vida dos cidadãos. O Judiciário interpreta a Constituição de forma a criar ou garantir direitos, mesmo sem uma lei aprovada pelos parlamentares. Nos últimos 15 anos, algumas decisões emblemáticas no Brasil ilustram esse fenômeno:

Criminalização da homofobia (2019): Em 2019, o STF decidiu que a homofobia e a transfobia se enquadram no crime de racismo até que o Congresso Nacional crie uma legislação específica sobre o tema.

União homoafetiva (2011) : Em 2011, o STF reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, abrindo caminho para o casamento civil.

Aborto de fetos anencéfalos (2012): Em 2012, o STF determinou que a interrupção da gravidez de fetos sem cérebro não é crime, uma decisão tomada antes de qualquer lei específica sobre o assunto.

Qual é a principal crítica ao fenômeno?

A principal crítica ao ativismo judicial está centrada na violação do princípio da separação dos Poderes. Críticos argumentam que, ao tomar tais decisões, o Judiciário invade a competência do Legislativo, que é o poder formado por representantes eleitos pelo povo para criar as leis. Essa interferência poderia gerar um desequilíbrio institucional, onde juízes não eleitos passam a legislar.

Por outro lado, defensores do ativismo judicial afirmam que essa é uma ferramenta necessária para proteger os direitos de minorias e garantir a eficácia da Constituição quando o Congresso se mostra inerte ou omisso diante de pautas sociais importantes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.