O ativismo judicial existe? Entenda o conceito e a polêmica

Discussões recentes entre políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) trouxeram de volta um termo frequente no debate público: ativismo judicial. Embora muito utilizado, seu significado nem sempre é claro para o grande público, gerando controvérsia sobre o papel do Judiciário na democracia.

De forma direta, o ativismo judicial ocorre quando o Poder Judiciário toma decisões que extrapolam a simples interpretação da lei. Isso acontece, por exemplo, em temas nos quais o Congresso Nacional se omite ou quando uma política pública é considerada ineficiente. Nesses casos, magistrados podem determinar ações que, em tese, seriam de responsabilidade do Executivo ou do Legislativo.

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A prática não se resume a uma decisão isolada, mas a uma postura proativa de juízes e tribunais em fazer valer preceitos constitucionais, mesmo que isso signifique interferir em outras esferas de poder. O objetivo declarado é garantir direitos fundamentais que não estariam sendo assegurados pelos canais políticos tradicionais.

Por que o termo gera polêmica?

A principal crítica é que essa prática fere o princípio da separação dos Poderes, um pilar da República. Quem se opõe ao ativismo argumenta que juízes, por não serem eleitos pelo povo, não deveriam ter o poder de criar ou modificar políticas. Essa seria uma função exclusiva de parlamentares e governantes, que receberam votos para isso.

Nessa perspectiva, quando um tribunal determina a criação de vagas em creches ou a implementação de um programa de saúde, por exemplo, ele estaria "legislando" ou "governando". A acusação é que o Judiciário invade a competência de outros Poderes, causando desequilíbrio institucional e insegurança jurídica.

Por outro lado, defensores da prática argumentam que ela é uma ferramenta necessária para garantir direitos previstos na Constituição. Nessa visão, quando os outros Poderes falham em proteger minorias ou em aplicar garantias básicas, caberia ao Judiciário intervir para corrigir a omissão. A justificativa é que a Justiça não pode se manter inerte diante de violações de direitos fundamentais.

O debate, portanto, não é sobre se os juízes podem ou não interpretar a lei, mas sobre quais são os limites dessa interpretação. No centro da polêmica está a questão de até onde um tribunal pode ir sem invadir a esfera de atuação de outros Poderes, um equilíbrio delicado e fundamental para a democracia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.